وزير التربية يبحث مع السفير الإيراني سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال التربوي

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق حسين أكبري والوفد المرافق له، سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال التربوي، وتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين.

وناقش الجانبان التعاون في مجال إعداد مذكرة لتنفيذ برنامج تنفيذي يخص العلاقات التربوية، وتشكيل فريق عمل مشترك لتبادل الخبرات والتجارب بالنسبة للتعليم الافتراضي وتعليم الكبار وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطوير تقنيات التعليم وترميم المدارس.

وأكد الوزير المارديني أهمية العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات التربوية وتفعيلها من خلال تبادل التجارب والاستفادة منها في تطوير سير العملية التعليمية.

من جانبه نوه السفير الإيراني بغنى النظام التعليمي في سورية ودوره في بناء مستقبلها، مؤكداً حرص بلاده على اتخاذ كل الإجراءات لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، وأهمية تعزيز تنمية العلاقات بينهما في مختلف المجالات ولاسيما التعليمية منها.

رحاب علي

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