الاحتلال يواصل حصار مستشفى الشفاء في غزة وقصف محيطه… عشرات الشهداء والجرحى

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بمحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة الذي تواصل قوات الاحتلال حصاره واقتحامه لليوم الثالث.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف ثلاثة منازل في محيط مجمع الشفاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات ولا زال عدد كبير مفقوداً تحت الأنقاض، كما ارتقى أكثر من 10، وأصيب آخرون جراء غارات جوية للاحتلال على منازل في حي الرمال شمال غزة ومخيم الشاطئ غربها.

واستشهد 13 فلسطينياً، وجرح آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلاً شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وآخر في دير البلح وسطه.

وتواصل قوات الاحتلال حصار واقتحام مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي، وارتكبت جريمة مروعة بحق النازحين الموجودين فيه أسفرت عن استشهاد 80 فلسطينياً، بينهم أطفال، واعتقال نحو 300 آخرين، فضلاً عن التنكيل بالطواقم الطبية وإجبار المئات على مغادرته.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أوضحت أن هذه هي المرة الرابعة التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المجمع منذ بدء العدوان على القطاع مطالبة المؤسسات الأممية بالتحرك لإيقاف جرائم الاحتلال بحق المشافي والمؤسسات الصحية التي ترمي إلى تدمير القطاع الصحي بشكل كامل.

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