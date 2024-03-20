يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– أكثر من 47 شهيداً في مجزرتين جديدتين للعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 166 على قطاع غزة

– كندا توقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي

– وسائل إعلام فلسطينية: 20 شهيداً وعشرات الجرحى جلهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية غرب مدينة غزة.