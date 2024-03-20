جنوب إفريقيا: (إسرائيل) تسجل سابقة خطيرة بتحديها قرارات أرفع محكمة أممية

واشنطن-سانا

أكدت خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن الكيان الإسرائيلي يسجل سابقة وزيرة خطيرة في تحدّيه قرارات أرفع محكمة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن غزة تشهد حملة تجويع جراء ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن باندور قولها في ندوة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي خلال زيارة لواشنطن: “إن إسرائيل تحدّت قراراً أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني الماضي وأمرتها فيه ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة”، مضيفة: “نشهد حالياً أمام أعيننا تجويعاً جماعياً ومجاعة وهذا يدفعنا للتحذير من تداعيات خطوة قد تشكّل مثالاً يحتذى”.

وأوضحت باندور أن سلوك “إسرائيل” يمكن أن تفسّره دول على أنها قادرة على القيام بما تريد من دون أي محاسبة.

وتقاضي جنوب إفريقيا الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية في العدوان الوحشي المستمر الذي يشنه على قطاع غزة.

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