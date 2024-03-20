SCS-NET

الدفاع الروسية: تدمير 5 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي ساراتوف وبيلغورود

2024-03-20

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي ساراتوف وبيلغورود.

وجاء في بيان للوزارة نقلته نوفوستي: “الليلة تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا”، مضيفاً: إن “وسائط الدفاع الجوي المناوبة، تمكنت من تدمير 5 طائرات دون طيار أوكرانية، واحدة فوق مقاطعة بيلغورود وأربع فوق مقاطعة ساراتوف”.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ، ما تسبب بسقوط ضحايا بين المدنيين، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من ألف عسكري أوكراني وإسقاط مروحية و143 مسيرة

موسكو-سانا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 1070 عسكرياً أوكرانياً، وأسقطت 143

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved