الدفاع الروسية: تدمير 5 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي ساراتوف وبيلغورود

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي ساراتوف وبيلغورود.

وجاء في بيان للوزارة نقلته نوفوستي: “الليلة تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا”، مضيفاً: إن “وسائط الدفاع الجوي المناوبة، تمكنت من تدمير 5 طائرات دون طيار أوكرانية، واحدة فوق مقاطعة بيلغورود وأربع فوق مقاطعة ساراتوف”.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ، ما تسبب بسقوط ضحايا بين المدنيين، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency