كندا توقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي

أوتاوا-سانا

أفاد مصدر حكومي كندي بأن كندا أوقفت تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على قطاع غزة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: إن هذا القرار جاء بعد أن أصدر البرلمان الكندي الإثنين الماضي قراراً غير ملزم يدعو فيه إلى وقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، ويحض المجتمع الدولي على العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحصل القرار على تأييد 204 أصوات مقابل 117، داعياً أوتاوا إلى “تعليق جميع صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا مع “إسرائيل”، وزيادة الجهود الرامية إلى منعها”.

وهذا الشهر، قدمت مجموعة من المحامين والنشطاء الكنديين شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.

ويعد كيان الاحتلال من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقى عتاداً عسكرياً بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021.

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