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أكثر من 47 شهيداً في مجزرتين جديدتين للعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 166 على قطاع غزة

2024-03-20

القدس المحتلة-سانا

استشهد أكثر من 47 فلسطينياً وأصيب العشرات جلهم أطفال ونساء فجر اليوم في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وبناية سكنية في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع في اليوم الـ 166 من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 27 وإصابة آخرين بجروح مختلفة، كما ارتقى أكثر من 20 شهيداً، جلهم أطفال ونساء في قصف طيران الاحتلال بناية سكنية غرب مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد آخرين بقصف طيران الاحتلال ومدفعيته على منطقة السدرة شرق مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 30 شهيداً فلسطينياً إضافة إلى إصابة العشرات، جراء قصفه لجاناً فلسطينية تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية في مدينة غزة.

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