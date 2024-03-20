أكثر من 40 شهيداً فلسطينياً في مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 30 فلسطينياً وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لجاناً فلسطينية تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية في مدينة غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف تجمعا للجان شعبية شكلها الوجهاء والعشائر في القطاع لتأمين نقل المساعدات إلى مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة آخرين.

كما استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال، في غارات لطيران الاحتلال استهدفت منزلا وسيارة أمام مقر وكالة /الأونروا/ في النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف الاحتلال شاطئ بحر النصيرات.

من جهتها أكدت المقاومة الفلسطينية أن قصف الاحتلال الإسرائيلي للجان الشعبية والعشائرية التي تؤمن توزيع المساعدات دليل على هدفه لنشر الفوضى والفلتان وتنفيذا لمخططه الرامي لدفع الشعب الفلسطيني إلى التهجير القسري، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته بكبح جماح الاحتلال الذي يمعن في قتل الفلسطينيين بالقصف والتجويع.

وخلال الأيام الأخيرة، تكررت مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين الذين ينتظرون وصول المساعدات الإغاثية في مدينة غزة، ومنها مجزرة 29 شباط الماضي في شارع الرشيد قرب دوار النابلسي غرب المدينة ما أدى إلى استشهاد 117 فلسطينيا وإصابة 800 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية /9/ مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها /93/ شهيداً و/142/ جريحاً ليرتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ /165/ على القطاع إلى /31819 شهيداً و/73934/ جريحاً فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency