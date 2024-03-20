رئيسي يحذر من استمرار الإبادة الجماعية الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

طهران-سانا

حذر الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي من استمرار الإبادة الجماعية الوحشية المفتوحة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لوقفها.

وطالب رئيسي بتسليم قادة ومرتكبي النظام الإجرامي الإسرائيلي إلى العدالة محذراً من أي أعمال عدوانية محتملة في القدس الشريف والمسجد الأقصى ضد المصلين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت رئيسي إلى أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الضفة الغربية يجب أن يكون الشغل الشاغل للأمة الإسلامية، موضحاً أن أحد الأهداف الخطيرة لكيان الاحتلال هو تدمير كل آثار الحياة والهوية الفلسطينية وخلق ظروف للانهيار الاجتماعي والمدني والهجرة القسرية لسكان قطاع غزة والضفة الغربية إلى دول الجوار.

وقال رئيسي: “نعتبر منع وقوع الكارثة الإنسانية في فلسطين وغزة مسؤولية مباشرة على عاتق المحافل الدولية وخاصة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومحكمة العدل الدولية”.

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