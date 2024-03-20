مندوب فلسطين لدى اليونسكو: الصمت الدولي تواطؤ لمواصلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى اليونسكو منير انسطاس حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم سلاح القتل والتجويع والتهجير لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح انسطاس خلال كلمة دولة فلسطين أمام المجلس التنفيذي لليونسكو المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس أن الصمت الدولي يعد تواطؤا لمواصلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي والقتل المروع والدمار وتشريد الفلسطينيين، إضافة إلى وقف إرهاب المستوطنين المتزايد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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