المقاومة اللبنانية تستهدف سبعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم سبعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة الشريفة ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمدنيين استهدف مقاتلو المقاومة اليوم تجمعين لقوات العدو الإسرائيلي في موقعي بركة ريشا والمالكية بالأسلحة الصاروخية وحققت فيهما إصابات مباشرة.

واستهدفت المقاومة بعد ظهر اليوم تجمعين ‏لجنود العدو الصهيوني جنوب موقع برانيت ومحيط تلة الطيحات عند الحدود مع فلسطين المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققين فيهما إصابات ‏مباشرة ومستوطنة زرعيت الصهيونية بصاروخ فلق 1. ‏‏

واستهدف رجال المقاومة للمرة الثانية اليوم آلية ‏عسكرية إسرائيلية لوجستية ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.‏ ‏

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة ‏الصاروخية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة محققين فيه إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس موقعي حدب ‏يارين وبركة ‏ريشا للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

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