مدفيديف: تصريحات البلهاء الغربيين تدهش بتناقضاتها

موسكو-سانا

رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن تصريحات الغرب حول روسيا تدهش بتناقضاتها، موضحاً أن أسباب ذلك قد تعود إلى غباء أصحابها، أو صفاقتهم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدفيديف قوله في تدوينة على منصة التلغرام اليوم: “تصريحات البلهاء الغربيين تدهش بتناقضاتها، ففي كل تصريح جديد تناقض جديد، لا يمكن تفسير السبب، ربما يكون نابعا عن عدم نضوج طفولي، أو غباء مستفحل أو صفاقة شديدة”.

وذكر مدفيديف تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يهدد بإنزال قوات فرنسية في القرم الروسية، وفي الوقت ذاته تعهد بالرد فوراً على الرئيس فلاديمير بوتين إذا اتصل به.

وأشار مدفيديف إلى تصريحات برلين حول أن السلطات الألمانية “لن تعتبر فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا بعد الآن لكنها ستتفاوض معه”، وكذلك تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين يعترفون بصراحة بإدارة حرب هجينة ضد روسيا، ويعلنون في الوقت نفسه استعدادهم لاستئناف الحوار معها حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

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