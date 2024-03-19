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الخارجية الفلسطينية: تصاعد اعتداءات المستوطنين يندرج ضمن مخطط لتهجير الفلسطينيين

2024-03-19

القدس المحتلة-سانا

أوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية تندرج ضمن مخطط استيطاني ممنهج لتهجير الفلسطينيين وتعكس صدى تصريحات مسؤولي الاحتلال العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني.

وشددت الخارجية وفق وكالة وفا على أن ممارسات المستوطنين العنصرية بحق الفلسطينيين ورفض الاحتلال إقامة دولة فلسطينية سبب كاف لاستمرار الفوضى، محذرة من أن تداعيات اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى إشعال المنطقة المتوترة جراء عدوانها المتواصل على قطاع غزة.

بدوره دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لإنهاء الاحتلال والاستيطان ومحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

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