طقس الغد .. الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصادرة اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 65 كم-سا، مثيرة للغبار والبحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…