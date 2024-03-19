الهلال الأحمر يقيم جلسات توعية حول الإنتانات التنفسية بريف درعا

درعا-سانا

أقام الهلال الأحمر العربي السوري جلسات توعية حول أعراض الإصابة بفيروس كوروناوالإنتانات التنفسية، وذلك بالتزامن مع فترة الانقلاب الربيعي حيث تكثر فيها تقلبات الطقس.

وأفاد رئيس فرع الهلال بدرعا الدكتور أحمد مسالمة في تصريح لـ سانا بأن جلسات التوعية أقيمت ببلدات ريف درعا، وشملت 11522 شخصاً بهدف تقديم معلومات حول هذه الأمراض والإنتانات وعلامات خطورتها ومضار التدخين وسبل الوقاية منها ضمن جلسات توعية تثقيفية، إضافة لأنشطة مرافقة تعريفية بهذه الأوبئة، وذلك بدعم من الصليب الأحمر الألماني.

من جهة ثانية أشار المشاركون في ندوة مجتمعية أقامها فاعلون في المجتمع المدني بمدينة بصرى الشام إلى ضرورة توخي الحذر الشديد خلال عمليات البحث عن مادة الكمأة الغذائية من خلال الانتباه لمخلفات الحرب من ألغام متفجرة.

وأوضح الدكتور يوسف المقداد أنه تم خلال الفترة الماضية القيام بحملة للبحث عن هذه المخلفات بعد أن ترك البعض منها إصابات متعددة أدت في بعض الأحيان لحالات بتر أعضاء.

ولفت خلال الندوة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي اشتباه لأي جسم غريب وعدم التعامل معه إلا من خلال المختصين.

رضوان الراضي

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