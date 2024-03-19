التربية تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة الرسم الهندسي للمهن الميكانيكية ضمن التعليم المهني

دمشق-سانا

كرمت وزارة التربية اليوم الطلاب الفائزين في مسابقة الرسم الهندسي للمهن الميكانيكية ضمن التعليم المهني التي تأهل لمرحلتها النهائية 33 طالباً.

وبينت الوزارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن الطالب حسن خلوف من مديرية تربية حمص حصل على المركز الأول والطالب أحمد الدخيل من مديرية تربية ريف دمشق على المركز الثاني والطالب حسن الأسعد من مديرية تربية حماة على المركز الثالث.

وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أشار خلال التكريم إلى دور التعليم المهني في بناء المجتمع وتلبية متطلباته، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات التربوية والمجتمع المحلي بما يساهم في تحسين واقع العملية التربوية والتعليمية.

وتعد مسابقة الرسم الهندسي للمهن الميكانيكية الأولى من نوعها التي تنفذ هذا العام، وتهدف لتنمية مهارات الطلاب وتهيئتهم لدخول سوق العمل واكتشاف المبدعين منهم.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency