SCS-NET

الوزيرة سفاف تبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في المجال الإداري

2024-03-19

دمشق-سانا

بحثت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف مع سفير جمهورية الهند بدمشق إرشاد أحمد آفاق التعاون في المجال الإداري بين البلدين وسبل تطويرها.

وأكدت الوزيرة سفاف على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، منوهة بأهمية البرامج التدريبية التي تقدمها الهند للكوادر الإدارية في سورية، ورغبة وزارة التنمية الإدارية تعزيز سبل التعاون في مجالات التدريب والتوظيف الإلكتروني والدعم التكنولوجي عبر صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين.

من جانبه استعرض سفير جمهورية الهند تجربة التوظيف في بلاده واختبارات الخدمة المدنية التي تجريها الهند لتعيين الموظفين الحكوميين، معرباً عن استعداد بلاده لتكثيف التعاون مع الجانب السوري، ورغبتها في الاستفادة من الكوادر المؤهلة في كلا البلدين بما يعود بالنفع المشترك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إقرار نظام التحفيز الوظيفي لعدد من الجهات التابعة لوزارتي الدفاع والتعليم العالي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي

دمشق-سانا أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved