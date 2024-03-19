الوزيرة سفاف تبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في المجال الإداري

دمشق-سانا

بحثت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف مع سفير جمهورية الهند بدمشق إرشاد أحمد آفاق التعاون في المجال الإداري بين البلدين وسبل تطويرها.

وأكدت الوزيرة سفاف على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، منوهة بأهمية البرامج التدريبية التي تقدمها الهند للكوادر الإدارية في سورية، ورغبة وزارة التنمية الإدارية تعزيز سبل التعاون في مجالات التدريب والتوظيف الإلكتروني والدعم التكنولوجي عبر صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين.

من جانبه استعرض سفير جمهورية الهند تجربة التوظيف في بلاده واختبارات الخدمة المدنية التي تجريها الهند لتعيين الموظفين الحكوميين، معرباً عن استعداد بلاده لتكثيف التعاون مع الجانب السوري، ورغبتها في الاستفادة من الكوادر المؤهلة في كلا البلدين بما يعود بالنفع المشترك.

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