مدير الاستخبارات الخارجية الروسية:  فرنسا سترسل وحدة عسكرية لدعم نظام كييف

موسكو-سانا

كشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، عن أن فرنسا سترسل وحدة عسكرية إلى أوكرانيا في إطار دعمها لنظام كييف ضد القوات المسلحة الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ناريشكين قوله في تصريح اليوم: “وفقاً للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، فإن فرنسا تعد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا يصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص”.

ورأى ناريشكين أن الجيش الفرنسي يشعر بقلق ملحوظ إزاء العدد المتزايد للجنود الفرنسيين الذين قتلوا في أوكرانيا، لافتاً إلى أن نشر مثل هذه البيانات الحساسة يمكن أن يدفع الفرنسيين لمزيد من الاحتجاجات، بالتزامن مع مظاهرات المزارعين الواسعة المناهضة للحكومة الفرنسية.

وكشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية عن خشية القيادة العسكرية الفرنسية من عدم إمكانية نقل هذه الوحدة العسكرية بهدوء إلى أوكرانيا والتمركز هناك إضافة إلى استياء الضباط العاملين من الرتب المتوسطة في الجيش الفرنسي إزاء الخسائر في الأرواح التي يتعرضون لها نتيجة مشاركتهم في الحرب إلى جانب النظام الأوكراني، لافتاً إلى أن فرنسا تقر بأنها لم تشهد مثل هذه الخسائر في الخارج منذ حربها على الجزائر في النصف الثاني من القرن العشرين.

ولفت ناريشكين إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيضطر مكرها إلى كشف هذه الحقيقة القبيحة لخسائر جيشه للمجتمع الفرنسي، لكنه يحاول تأخير هذه اللحظة قدر الإمكان.

واختتم ناريشكين بالقول: “ستصبح هذه الوحدة هدفاً مشروعاً ذا أولوية لهجمات القوات المسلحة الروسية ما يعني أنها ستواجه مصير جميع الفرنسيين الذين جاؤوا إلى أراضي العالم مع السيف”.

وكانت روسيا طالبت في وقت سابق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة ورعاية الإرهاب، قبل الحديث عن وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية، مشيرة الى أن تصريحاته الأخيرة القاسية ضد روسيا والتي تهدد بإنزال قوات فرنسية في القرم الروسية قد تقود باريس إلى صدام عسكري مع موسكو.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency