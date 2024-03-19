الصين تدعو المجتمع الدولي لبذل أقصى جهوده لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بكين-سانا

دعت الصين المجتمع الدولي إلى بذل أقصى جهوده لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة،وحماية الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكدت الخارجية الصينية في بيان أن معاناة الفلسطينيين في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة تعد مثالاً للأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع منذ أشهر، مضيفة: “مر أكثر من خمسة أشهر منذ اندلاع الصراع في غزة، وأصبح الوضع الإنساني على الأرض مأساوياً للغاية”.

ومنذ فجر أمس يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء أول مرة في 16 تشرين الثاني الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه تحت ضربات المقاومة بعد 8 أيام دمرت خلالها ساحات المشفى وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية.

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