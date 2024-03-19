سياسي فرنسي: تصريحات ماكرون ضد روسيا ستقود فرنسا للحرب معها

باريس-سانا

حذر هنري جينيه المستشار السابق للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، من أن التصريحات القاسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد روسيا والتي هدد فيها بإنزال قوات فرنسية في القرم الروسية قد تقود باريس إلى صدام عسكري مع موسكو.

وقال جينيه في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية” أرى في ماكرون رئيساً يريد الحرب ويتجه نحوها.. لا يمكن استبعاد أي شيء، ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراع إلى حد الحرب النووية “.

ورأى جينيه أن أفضل حل للأزمة الأوكرانية هو المفاوضات مع روسيا وتأمين الوضع المحايد لأوكرانيا، “مضيفاً” لقد أُريقت الكثير من الدماء على هذه الأرض، ومن الصعب أن نتصور أن روسيا سوف تتخلى عن شبه جزيرة القرم أو دونباس أو لوغانسك.

وكانت وزارة الخارجية الروسية طالبت في وقت سابق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة ورعاية الإرهاب، قبل الحديث عن وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc