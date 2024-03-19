المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: جميع مؤشرات تغير المناخ وصلت إلى مستوى قياسي العام الماضي

باريس-سانا

أظهر تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن مؤشرات تغير المناخ بما في ذلك مستويات الغازات الدفيئة ودرجات الحرارة السطحية وحرارة المحيطات وتحمضها وصلت إلى مستويات قياسية العام الماضي.

ووفقاً للتقرير فإن “عام 2023 كان العام الأكثر دفئاً على الإطلاق، حيث بلغ المتوسط العالمي لدرجة الحرارة القريبة من السطح 1.45 درجة مئوية أعلى من خط الأساس قبل العصر الصناعي وكانت هذه الفترة هي الأكثر دفئاً خلال عشر سنوات على الإطلاق”.

وبحسب البيانات الأولية” وصلت التركيزات الملحوظة للغازات الدفيئة الرئيسية الثلاثة “ثاني أوكسيد الكربون والميثان وأوكسيد النيتروز” إلى مستويات قياسية عام 2022 ، وتظهر البيانات زيادة مستمرة في عام 2023، حيث كانت مستويات ثاني أوكسيد الكربون أعلى بنسبة 50 بالمئة مما كانت عليه في عصر ما قبل الصناعة ما يؤدي إلى احتجاز الحرارة في الغلاف الجوي وإطالة عمر ثاني أوكسيد الكربون واستمرار ارتفاع درجات الحرارة لسنوات عديدة قادمة”.

وعلى الصعيد العالمي سجل كل من شهر حزيران إلى كانون الأول الماضيين ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، وترجع الزيادة طويلة المدى في درجة الحرارة العالمية إلى زيادة تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي كما ساهم التحول من ظاهرة النينيا إلى ظاهرة النينيو في منتصف العام الماضي بالارتفاع السريع في درجات الحرارة من عام 2022 إلى العام الماضي.

بدورها قالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية” سيليستي ساولو” تعليقاً على تقرير المناخ السنوي:” لم نكن قريبين من قبل ولو بشكل مؤقت في الوقت الحالي من الحد الأدنى البالغ 1.5 درجة مئوية في اتفاق باريس بشأن المناخ”، موضحة أن” المنظمة تطلق الإنذار الأحمر للعالم”.

وأضافت ساولو: إن” تغير المناخ يتعلق بما هو أكثر بكثير من مجرد درجات الحرارة ، وإن ما شهدناه العام الماضي خاصة مع الدفء غير المسبوق للمحيطات وتراجع الأنهار الجليدية وفقدان الجليد البحري في القطب الجنوبي يسبب القلق بشكل خاص”، مبينة أن” أزمة المناخ هي التحدي

الأبرز الذي تواجهه البشرية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأزمة عدم المساواة كما يتضح من تزايد انعدام الأمن الغذائي ونزوح السكان وفقدان التنوع البيولوجي”.

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