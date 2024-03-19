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مقتل أحد جنود النظام التركي وإصابة 4 شمال العراق

2024-03-19

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة دفاع النظام التركي اليوم مقتل أحد جنودها وإصابة 4 آخرين في مواجهات مع مسلحين شمال العراق.

ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة قولها في بيان: إن “عناصر من تنظيم “حزب العمال الكردستاني” حاولوا التسلل والهجوم على نقطة عسكرية تركية وأسفرت المواجهات عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح”، مضيفة إنه ” تم تحييد 6 مسلحين خلال الاشتباكات.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية مراراً أن عمليات النظام التركي العسكرية في العراق عدائية واستفزازية وتشكل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديداً لوحدة أراضيه نافية وجود أي تنسيق معه في هذا المجال.

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