إيران تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة

جنيف-سانا

أعلن مندوب إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني تولي بلاده رئاسة مؤتمر نزع السلاح مؤكداً عزم بلاده تعزيز السلام والأمن الدوليين.

ونقلت وكالة إرنا عن بحريني قوله في الجلسة الأولى للمؤتمر: “رئاسة إيران لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة منذ يوم أمس”، مؤكداً بأن “بلاده تسعى إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال القضاء على أسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية”.

وتعتزم إيران خلال فترة رئاستها تنفيذ التزامات الدول الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق بالتدمير الكامل بطريقة لا رجعة فيها يمكن التحقق منها، وإنهاء سباق التسلح النووي وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وتوفير الضمانات الأمنية للدول غير النووية وحظر سباق التسلح في الفضاء وما إلى ذلك.

ويعد مؤتمر نزع السلاح الذي تأسس عام 1978 الهيئة التفاوضية الدولية الوحيدة متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح، والمسؤولة عن التفاوض وإبرام المعاهدات الدولية في هذا المجال.

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