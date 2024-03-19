استقرار النفط قرب أعلى مستوياته في نحو 4 أشهر

لندن-سانا

استقرت أسعار النفط اليوم قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار ارتفعت عشرة سنتات إلى 86.99 دولاراً للبرميل في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً إلى 82.28 دولاراً وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر نيسان والذي ينتهي أجله غداً الأربعاء 13 سنتاً إلى 82.85 دولاراً.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما منذ شهر تشرين الثاني الجلسة الماضية، مدعومين بانخفاض صادرات النفط الخام من السعودية والعراق ومؤشرات على قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.

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