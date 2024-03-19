توزيع حليب أطفال ضمن مبادرة “تشارك بالخير” في السويداء

السويداء-سانا

وزعت مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية بالسويداء اليوم حليب أطفال وذلك ضمن مبادرة “تشارك بالخير” التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وذكر المدير التنفيذي للمؤسسة باسل نصر في تصريح لمراسل سانا أن التوزيع تم في مقر المؤسسة، وشمل مخصصات حليب لنحو مئة طفل من عمر ستة أشهر إلى سنة.

ولفت نصر إلى أن المؤسسة مستمرة خلال شهر رمضان بتنظيم مجموعة فعاليات خيرية ضمن هذه المبادرة، وذلك بما يعزز التكافل بين أفراد المجتمع.

عمر الطويل

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