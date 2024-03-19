ضبط دجاج نافق بريف دمشق قبل وصوله إلى الأسواق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بالتعاون مع مديرية زراعة ريف دمشق في منطقة الناصرية سيارة تحمل 69 فروجاً نافقاً غير صالح للاستهلاك البشري يتم نقلها بظروف مخالفة لشروط النقل الفنية والصحية.

ولفتت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه “تم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين وإتلاف كامل الكمية أصولاً عبر وضعها في حفرة وردمها بالتراب حفاظاً على الأمن الحيوي، وسيتم استكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وفي سياق متصل نظمت دوريات حماية المستهلك بريف دمشق ضبطين بحق مالكي محلين للقصابة في منطقة الذيابية بمخالفة حيازة وعرض مادة لحم أنثى العواس وأنثى البقر مذبوحة خارج المسلخ، وتم حجز الكمية وقدرها 27 كغ وتسليمها لفرع السورية للتجارة بدمشق”.

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