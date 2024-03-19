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المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال أعدم 50 فلسطينياً بينهم أطفال في مستشفى الشفاء واعتقل 200

2024-03-19

القدس المحتلة-سانا

كشف المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه وأعدم 50 فلسطينياً واعتقل قرابة 200، مشيراً إلى أن هذه الجريمة جزء من سلسلة جرائم الاحتلال بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية الرامية إلى تدمير القطاع الصحي.

وقال المكتب في بيان اليوم: “اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه مجزرة دامية من خلال إعدام أكثر من 50 فلسطينياً واعتقال نحو 200 آخرين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، في جريمة حرب واضحة وانتهاك فاضح للقانون الدولي، كما وتلقينا معلومات عن أن هناك أطفالاً بين من أعدمهم الاحتلال من المدنيين والمرضى والنازحين”.

وأضاف المكتب: “شارك المئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيرة والمروحية في عملية اقتحام المجمع، وأطلقوا النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخله تجاه المرضى والنازحين والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 كما أحرقوا بعض المرافق داخل المستشفى”.

وطالب المكتب المنظمات الأممية والدولية وجميع دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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