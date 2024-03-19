الصحة الفلسطينية: لا طعام ولا ماء في مستشفى الشفاء بغزة جراء حصار الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أنه لا طعام ولا ماء في مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى لليوم الثاني.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: المرضى والطواقم الطبية المحتجزون بمجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي دون إفطار لعدم توافر الماء والطعام نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال.

وناشدت الوزارة جميع المؤسسات الأممية إيقاف جرائم الاحتلال ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل المستشفى.

وكان استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس جراء قصف الاحتلال مجمع الشفاء الذي يضم أكثر من 30 ألفاً من الطواقم الطبية والنازحين والجرحى والمرضى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال التي اقتحمت المجمع العشرات.

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