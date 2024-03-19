بيسكوف: محاولات الناتو لتوسيع نفوذه في شمال القوقاز لا تسهم بتحقيق الاستقرار

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن محاولات حلف شمال الأطلسي “الناتو” لتوسيع نفوذه في شمال القوقاز لن تؤدي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي نقلته وكالة سبوتنيك: إن “رغبة الناتو في تعزيز وجوده في شمال القوقاز، معروفة لنا جيداً، وهي واضحة للعين المجردة، كما أن هناك إدراكاً بأن محاولات الناتو لتوسيع نفوذه من غير المرجح أن تضيف استقراراً إلى شمال القوقاز، وبالتالي فإن إمكانية التنبؤ بالوضع تبدو صعبة وغامضة”، لافتاً إلى أن “دول القوقاز لها حقوق سيادية في تطوير اتصالاتها مع مختلف الدول ونحن نراقب عن كثب ونعتزم التركيز بشكل أساسي على علاقاتنا الثنائية وأدوات التعاون التي يمتلكها جانبنا معها”.

من جهة ثانية أشار بيسكوف إلى أن الكرملين اطلع على تقارير حول نية الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على واردات الحبوب من الاتحاد الروسي وبيلاروس، وقال: “يجب علينا تحليلها، إلى أي مدى وفي أي إطار زمني سيتم تنفيذ ذلك”.

وبين بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد لقاءات عدة مساء اليوم، بينها لقاء مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما لمناقشة نتائج الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن بوتين يجهّز لزيارات عدة واتصالات على أعلى مستوى خلال الفترة المقبلة.

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