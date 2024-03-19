الأدميرال تنكسيري: إيران سترد بالمثل على أي محاولة غربية لنهب ثرواتها

طهران-سانا

أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أنه إذا تطاول الغرب وحاول نهب الثروات الإيرانية في أي مكان بالعالم فستتعامل إيران بالمثل وسترد بشكل سريع.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن تنكسيري قوله بمناسبة اليوم الوطني لتأميم قطاع النفط في إيران: “إن الزمن الذي كان يتطاول الأجانب فيه لنهب ثروات الشعب الإيراني ولى، وإذا تجرؤوا على سرقة نفطنا وقاموا بحجز ناقلة نفط لنا في أي مكان بالعالم فسنتعامل بالمثل”.

وأضاف: إن “البريطانيين ولسنوات طويلة قاموا بنهب نفط وموارد أرضنا الغنية”، مشيراً إلى أن المستعمر البريطاني حاول حتى بعد خروجه من بلادنا أن يبقى مهيمناً على ثرواتنا، ولكنه فشل بسبب وعي الشعب الإيراني وقدرته على إدارة شؤونه.

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