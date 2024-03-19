مدفيديف: تصريحات المسؤولين الغربيين حول روسيا مليئة بالتناقضات

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم أن تصريحات المسؤولين الغربيين حول روسيا مليئة بالتناقضات والوقاحة التي لا تخلو من البلاهة.

ونقلت نوفوستي عن مدفيديف قوله في منشور عبر تلغرام: إن “التصريحات الصادرة عن مسؤولي الدول الغربية مدهشة بتناقضاتها مع كل تصريح جديد، ولا يمكن تفسير سبب ذلك إلا بوجود بلاهة وغباء مستفحل أو صفاقة لدرجة شديدة”.

وأشار مدفيديف إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يهدد بإنزال قوات فرنسية في القرم الروسية وفي الوقت ذاته يتعهد بالرد فوراً على فلاديمير بوتين في حال دعوته إياه لزيارة موسكو، لافتاً إلى أنها تشبه اعتراف المسؤولين الأمريكيين بشكل صريح بإدارة حربهم الهجينة ضد روسيا، ويعلنون في الوقت نفسه استعدادهم استئناف الحوار مع موسكو فيما يخص أسلحة الدمار الشامل.

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