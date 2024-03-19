الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يدمر رفح ويستخف بالمطالبات الدولية بحماية أكثر من مليون نازح فيها

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتدمير مدينة رفح جنوب قطاع غزة بطريقة ممنهجة عبر القصف المتكرر للمنازل الذي يسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في استخفاف بالمطالبات الدولية بضرورة حماية أكثر من أكثر من مليون نازح فيها.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “ندين بأشد العبارات القصف الوحشي والدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد شعبنا والذي يتصاعد بشكل جنوني منذ يوم أمس، وتركز فجر هذا اليوم باستهداف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح، وخلف العشرات بين شهداء وجرحى ومفقودين تحت الركام”.

وأوضحت الوزارة أن تصعيد الاحتلال قصفه الدموي في رفح بداية لتوسيع جرائم الإبادة في المدينة التي تضم أكثر من مليون نازح دون إعطاء أي اعتبار لحياتهم وفي استخفاف بالمطالبات الدولية لحمايتهم وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية.

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