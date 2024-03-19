هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 85 مم في طرطوس

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 85 مم في طرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في ريف دمشق.. المشرفة 15 مم وسرغايا 9 مم والنبك وعسال الورد والزبداني 3 مم والحرمون وميسلون ومضايا 2 مم.

في السويداء.. عين العرب 3 مم وشهبا 4 مم .

في درعا.. نوى وتل شهاب 2 مم والمسيفرة 1 مم.

في القنيطرة.. حضر 5 مم ونبع الصخر 2 مم.

في حمص.. الناصرة 31 مم ومرمريتا 29 مم وشين 25 مم وقلعة الحصن

26 مم والعريضة 7 مم وتلدو 6 مم والرستن 5 مم والقصير وحمص 2 مم والمخرم وتلكلخ 1 مم .

وفي محافظة حماة.. الرصافة 25 مم ووادي العيون 44 مم ومصياف والحميري 14 مم وعين حلاقيم 21 مم وصوران 18 مم وربعو 10 مم ومحردة وحماة 9 مم وحربنفسه وعقيربات 8 مم والمسلمية والسعن 5 مم والصبورة وكفر زيتا 3 مم، وفي منطقة الغاب شطحة 18 مم وعين الكروم وأفاميا 8 مم والكريم 19 مم والسقيلبية 15 مم.

في طرطوس.. القدموس 29 مم والشيخ بدر 73 مم ومشتى الحلو 17 مم ودريكيش 65 مم وصافيتا 10 مم وحمام واصل 27 مم والصفصافة 5 مم وطرطوس 85 مم وبانياس 15 مم.

في اللاذقية.. صلنفة 5 مم وكسب والمزيرعة والقرداحة 18 مم والقطيلبية ومطار اللاذقية الدولي 14 مم وبوقا 17 مم والبهلولية

3 مم واللاذقية المدينة 7 مم والحفة 2 مم ووادي قنديل 1 مم.

في إدلب.. جسر الشغور 3 مم وأرمناز 5 مم وإدلب وخان شيخون 7 مم وأبو الظهور 8 مم.

في حلب.. أعزاز 16 مم وحلب 15 مم والمطار 10 مم وجرابلس 20 مم والباب 18 مم وعين العرب الشمالية 17 مم ومنبج 27 مم والسفيرة 18 مم وخناصر 14 مم ومنشأة الأسد 17 مم.

في الرقة.. تل أبيض 45 مم وبئر محيسن 9 مم والرقة المدينة والمنصورة 6 مم والكرامة والسبخة وجديدة خابور 7 مم.

في الحسكة.. المالكية 18 مم والزهيرية 16 مم وهيمو وتل بيدر 7 مم وعامودا والشدادي 12 مم والقحطانية 8 مم والقامشلي 4 مم واليعربية والجوادية 11 مم والدرباسية 17 مم وأبو قصايب 13 مم وتل حميس وتل علو 8 مم وتل براك وأم مدفع 5 مم والحسكة والهول ومركدة 6 مم ومبروكة 21 مم وتل تمر 16 مم والعريشة 9 مم.

في دير الزور.. 1 مم في دير الزور المدينة والكسرة 7 مم.

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