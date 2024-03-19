مئات الأشخاص محاصرون في منطقة نائية أقصى شمال أستراليا بسبب الإعصار (ميغان)

سيدني-سانا

حاصر الإعصار المداري ميغان اليوم حوالي 700 شخص من سكان منطقة بورولوا الصغيرة النائية أقصى شمال أستراليا.

ونقلت وكالة فرانس برنس عن مصدر من الجيش الأسترالي قوله: إن “الإعصار قطع بورولوا في إقليم المنطقة الشمالية عن باقي أنحاء البلاد”، مؤكداً أنه “طلب من السكان الاحتماء”.

بدوره، قال وزير حالات الطوارئ موراي وات: إن “الأحوال الجوية القاسية منعتنا من إتمام عمليات الإجلاء أمس لكننا نتوقع انتشار فرق الإنقاذ مجدداً اليوم”.

وأشار مكتب الأرصاد الجوية إلى أن “العاصفة مصنفة من الفئة الثالثة بسبب أمطارها الغزيرة المرافقة لرياح شديدة تراوحت سرعتها بين 170 و200 كيلومتر في الساعة، وعلى الرغم من تراجع سرعة رياح ميغان وخفض تصنيفه إلى منخفض مداري، إلا أن الأمطار الغزيرة مستمرة مع تحرك العاصفة نحو الداخل”.

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