SCS-NET

تعرض خط نقل كهرباء عدرا – دير علي بريف دمشق لسرقة الأمراس والنواقل الكهربائية

2024-03-19

ريف دمشق-سانا

تعرض خط نقل عدرا – دير علي بريف دمشق لاعتداء وسرقة الأمراس الهوائية ومتممات السلاسل الحاملة للنواقل، ما أدى إلى خروج الخط من الخدمة.

وبين مدير التشغيل في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس أحمد النجار أن خط دير علي – عدرا في منطقة غرب محطة تشرين الحرارية بريف دمشق بنحو 2 كيلو متر تعرض لسرقة الأمراس الهوائية ومتممات السلاسل الحاملة للنواقل وتكسير عوازل، ما أدى إلى خروج هذا الخط من الخدمة، مبيناً أن الخط باستطاعة 400 كيلو فولط، وأن الأمراس والنواقل سرقت من 20 فتحة تقريباً، بنحو 10 كيلومترات أي ما يعادل 100 طن من الأمراس.

وأشار النجار إلى أن خط عدرا – دير علي يعتبر من الخطوط المهمة جداً لاستقرار الشبكة الكهربائية، لافتاً إلى أن ورشات الصيانة تعمل على إصلاح الخط وإعادته للخدمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الظاهر: زيادة التقنين الكهربائي نتيجة انخفاض كمية الغاز

دمشق-سانا أوضح مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز الظاهر أن زيادة ساعات …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved