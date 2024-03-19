استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 165 على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 14 فلسطينياً وأصيب آخرون اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 165 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية منازل في منطقتي مصبح وخربة العدس وحي الجنينة في مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينياً، وقصف الاحتلال بالطيران والمدفعية حي الرمال ومخيم الشاطئ ومحيط مجمع الشفاء الطبي ومنطقة الميناء غرب مدينة غزة ومناطق شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 31726 شهيداً و73792 جريحاً.

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