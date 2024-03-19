19 آذار 1978- صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 المتعلق بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية

دمشق-سانا

1799- الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت يحاصر مدينة عكا.

1921- عدلي يكن يؤلف وزارته الأولى في مصر.

1945- ناظم القدسي يقدم أوراق اعتماده للرئيس فرانكلين روزفلت كأول سفير لسورية في الولايات المتحدة.

1949- إعلان قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشعبية.

1962- وقف إطلاق النار في الجزائر بعد التوقيع على اتفاقيات إيفيان.

1978- صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 المتعلق بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

2010- تعيين الدكتور أحمد الطيب شيخاً للأزهر خلفاً للشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي.

من مواليد هذا اليوم:

1812- ديفيد ليفينغستون، مستكشف إسكتلندي.

1860- وليام جيننغز بريان، وزير خارجية الولايات المتحدة.

1900- فردريك جوليو كوري، عالم فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1935.

1943- ماريو مولينا، عالم كيمياء مكسيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995.

من وفيات هذا اليوم:

1406- ابن خلدون، مؤسس علم الاجتماع.

1930- آرثر جيمس بلفور، رئيس وزراء المملكة المتحدة، وصاحب وعد بلفور المشؤوم.

2008- آرثر سي كلارك، روائي ومخترع بريطاني.

أعياد ومناسبات:

– عيد تحرير طابا في مصر.

– مهرجان النار في بلنسية.