الاحتلال يمنع المفوض العام للأونروا من دخول قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

منع الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من دخول قطاع غزة المنكوب.

وقال لازاريني في تدوينة على منصة اكس “في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في قطاع غزة تمنعني السلطات الإسرائيلية من دخول القطاع” لافتاً إلى أن الجوع في القطاع هو نتيجة للإجراءات والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن ما يعادل حوالي 1.1 مليون فلسطيني يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي بسبب الحرب التي تشنها “إسرائيل” على غزة.

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