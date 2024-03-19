بوليانسكي: النهج المسعور لأمريكا وحلفائها تجاه روسيا يهدد بمواجهة عسكرية مباشرة

موسكو-سانا

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي اليوم أن الغرب أسقط أقنعته أخيراً، وبات لا يكلف نفسه جهداً لإخفاء تطلعاته ومحاولاته بإلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.

ونقلت وكالة تاس عن بوليانسكي قوله خلال كلمة ألقاها في جلسة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول مسألة نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية: “أخيراً أسقط الغرب أقنعته وبات لا يخفي تطلعه إلى إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا” محذراً من أن هذا النهج المسعور الذي تتبعه الولايات المتحدة وحلفاؤها تجاه روسيا سيخلق مخاطر تصعيد تهدد بالتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين قوى نووية.

ووصف بوليانسكي مشروع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن عدم نشر أسلحة نووية في الفضاء الخارحي والذي قدم نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً للتقييم الأولي لروسيا، بأنه مُسَيَّس ومنفصل عن الواقع، لافتاً إلى أن الأغلبية العظمى من مبادرات الدول الغربية بهذا الخصوص تبدو فارغة وليست أكثر من ترويج ذاتي.

وأضاف بوليانسكي: “إن هذا ليس مفاجئاً، لأن الصيغة الواردة في مشروع القرار لم تناقش على مستوى الخبراء وفي المحافل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مؤتمر نزع السلاح ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالفضاء الخارجي”.

وجدد بوليانسكي التأكيد على التزام روسيا الراسخ بالفرضية التي مفادها عدم إمكانية انتصار أي جهة في الحرب النووية، ما يتطلب منع الصراعات المسلحة بين الدول الممتلكة للأسلحة النووية، مشيراً إلى أن موسكو تتوقع أن يتخلى الغرب عن مساره الخطير.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أكد في وقت سابق اليوم استعداد روسيا لإجراء مفاوضات بشأن مجموعة كاملة من المواضيع الأمنية، بما في ذلك قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية.

يذكر أن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وما زالت تحتفظ بترسانة كبيرة من هذه الأسلحة، في حين أن روسيا تخلصت من ترسانتها بالكامل في أيلول عام 2017.

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