موسكو-سانا

أكدت السفارة الروسية في لندن فشل خطط الغرب الجماعي لتغيير سلوك روسيا من خلال زعزعة استقرارها، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة الدعم الشعبي لمسار السياسة الخارجية لموسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن السفارة قولها في بيان: “لقد فشلت خطط الغرب الجماعي لتغيير سلوك بلدنا من خلال زعزعة استقراره، وأظهرت نتائج التصويت بشكل مقنع تماسك المجتمع الروسي، ودعمه الكامل لمسار السياسة الخارجية لقيادة بلدنا”.

ولفت البيان إلى أن الوعي بذلك الفشل هو ما يسبب رد الفعل العصبي من جانب المؤسسة البريطانية.

وفاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 87.28 بالمئة من الأصوات بعد انتهاء عمليات الفرز.

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