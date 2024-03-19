شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 164.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في بلدة جباليا شمال قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين كما استشهد وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال منازل بالقرب من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 164 على القطاع إلى 31726 شهيداً و73792 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات جراء منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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