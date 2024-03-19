الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية

بروكسل-سانا

أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع مساء اليوم عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي ببروكسل: “وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة المنكوب حيث زادت سلطات الاحتلال تسليحهم لارتكاب أبشع الجرائم بهدف توسيع عمليات الاستيطان وتهجير الفلسطينيين.

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