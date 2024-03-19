تكريم منتخب حمص للبراعم بكرة القدم لفوزه ببطولة منتخبات المحافظات

حمص-سانا

كرّمت مديرية التربية في حمص اليوم منتخب المحافظة لفئة البراعم بعد فوزه مؤخراً ببطولة منتخبات المحافظات لكرة القدم.

ولفت فراس عياش مدير التربية في حمص بتصريح لسانا إلى أهمية تكريم اللاعبين للإنجاز الذي حققوه وتحفيزاً لهم لإحراز المزيد من النتائج المتقدمة في الاستحقاقات القادمة منوهاً بالرعاية التي تقدم للأطفال في جميع النواحي ومنها الرياضية التي تعتبر من أهم ما يمكن أن يمارسه الطفل في حياته.

بدوره أشار فادي الشيخ مدير المنتخب إلى أنه تم تجهيز الفريق من أندية الكرامة والوثبة وتدمر والجيش وتدريبهم في وقت قصير لخوض البطولة لافتاً إلى الجهود التي بذلت من قبل الجهاز الإداري والفني للمنتخب بهدف تحقيق الفوز مؤكداً ضرورة تقديم كل الدعم والرعاية لهؤلاء الاطفال الذين سيكونون في المستقبل شباب ورجال منتخب سورية.

وأوضح جمال الهامش مدرب المنتخب أنه تم العمل والتدريب لساعات طويلة مع الفريق لتحقيق الفوز إضافة لتدريبهم على روح المنافسة وتسجيل الهدف وكيفية الحفاظ عليه مبيناً أهمية الجهود التي بذلها لاعبو المنتخب للفوز على كل الفرق.

وعبّر عدد من اللاعبين عن سعادتهم بفوزهم بلقب البطولة الأمر الذي يحملهم مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذه المرتبة وذلك عبر التدريب والتأهيل المستمر.

وكان منتخب حمص توج بلقب بطولة منتخبات المحافظات للبراعم بعد تصدره مرحلة الأدوار النهائية على حساب منتخب براعم حماة باللعب النظيف بعد تعادلهما بالنقاط والمواجهة المباشرة.

مثال جمول

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