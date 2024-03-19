الأمم المتحدة: سنواصل تعاملنا مع الحكومة الروسية بمجرد تشكيلها بعد فوز بوتين

نيويورك-سانا

أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة ستواصل تعاونها وتعاملها مع الحكومة الروسية بمجرد تشكيلها بعد إعادة انتخاب فلاديمير بوتين لولاية رئاسية جديدة.

ونقلت روسيا اليوم عن حق قوله: “سنواصل التفاعل مع الحكومة الروسية بمجرد تشكيلها وسنتبع الإجراءات المعتادة في ما يتعلق بالتعامل مع تلك الحكومة”، مشيراً إلى أنه لا توجد لدى الأمم المتحدة أي تعليق على الانتخابات بشكل عام وستواصل التفاعل مع الحكومة الروسية وستواصل الإجراءات المعتادة.

ورداً على ما إذا كان الأمين العام للمنظمة العالمية أنطونيو غوتيريش ينوي الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجاب حق: عندما يتم تشكيل الحكومة سنضع إجراءات موحدة بشأن التعامل مع الحكومة.

وفاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 87.28 بالمئة من الأصوات بعد انتهاء عمليات الفرز.

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