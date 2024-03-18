الكرملين: مستعدون لإجراء مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف استعداد روسيا لإجراء مفاوضات بشأن مجموعة كاملة من المواضيع الأمنية، بما في ذلك قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت روسيا اليوم عن بيسكوف قوله رداً على سؤال حول إمكانية مناقشة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي: “لقد تحدث الرئيس فلاديمير بوتين سابقا عن إمكانية إجراء مفاوضات في ظل الظروف الحالية مع مناقشة مجموعة كاملة من المواضيع الأمنية”.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أعلنت في وقت سابق اليوم أن واشنطن مستعدة لإجراء مفاوضات ثنائية مع موسكو وبكين بشأن الحد من الأسلحة.

يذكر أن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وما زالت تحتفظ بترسانة كبيرة من هذه الأسلحة، في حين أن روسيا تخلصت من ترسانتها بالكامل في أيلول عام 2017.

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