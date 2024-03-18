المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي وتجمعاً لجنوده عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي وتجمعاً لجنوده عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وحققت فيها إصابة مباشرة، وقالت المقاومة في بيانات منفصلة لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،

‏استهدف ‏مقاتلونا مساء اليوم موقع ‏رويسة القرن للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏ ‏

كما أعلنت المقاومة استهدافها بالأسلحة الصاروخية موقع زبدين للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمعاً لجنوده فى تلة الطيحات، كما استهدفت بقذائف المدفعية موقع بياض بليدا وحققت فيها إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت امس تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات وموقعي المرج والمطلة للعدو الإسرائيلي وكذلك موقع العاصي للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وحققت فيها إصابات مباشرة.

في غضون ذلك واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات والقرى الجنوبية اللبنانية، وشن طيرانه الحربي غارتين استهدفتا بالصواريخ بلدة العديسة بالتزامن مع استهداف الحي المتصل مع بلدة كفركلا بالقصف المدفعي المعادي.

كما استهدف الطيران الحربي المعادي بصاروخ أحد المنازل في بلدة ميس الجبل.

بدورها أزالت فرق الدفاع المدني اللبنانية الأنقاض والركام عن الطريق الرئيسي والفرعي بين بلدتي العديسة وكفركلا الحدوديتين الناتجة عن غارة جوية شنها طيران العدو الإسرائيلي الحربي، واستهدف من خلالها أحد المباني السكنية في بلدة العديسة بينما تمكن الجيش اللبناني من تفجير صاروخ أطلقته طائرات العدو الحربية على بلدة ميس الجبل ولم ينفجر.

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