وزارة الثقافة تكرم الفائزين بالمسابقات السنوية لأبناء الشهداء والأطفال ذوي الإعاقة

دمشق-سانا

بهدف تنمية المواهب الطفلية واحتضانها، أقامت مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة اليوم فعالية “طفولة وإبداع” لتكريم الفائزين في المسابقات السنوية الأدبية والفنية الموجهة للأطفال ذوي الإعاقة ومسابقات أبناء وبنات الشهداء لعام 2023.

وتخللت الفعالية التي احتضنها المركز الثقافي العربي بكفرسوسة تكريم الفائزين بالمسابقات السنوية ومعرضاً لأعمال الأطفال الفائزين في المسابقات الفنية بمجالات الرسم والخط والتصوير الضوئي وفقرات غنائية وموسيقية قدمها طلاب معهد صلحي الوادي للموسيقا بإشراف كل من مدير المعهد بريام سويد والمايسترو كمال سكيكر.

وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أكدت خلال حضورها الفعالية الاهتمام الكبير والعناية البالغة الذي توليه الوزارة للأطفال عموماً وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم وإبداعاتهم وذلك ضمن أهدافها الأساسية في احتضان المواهب والمبدعين، مشيرة إلى الدور الكبير الذي تلعبه مديرية ثقافة الطفل في الوزارة والتي تعنى بتنظيم المسابقات الأدبية بكل صنوفها الفنية والثقافية.

وأبدت الدكتورة مشوح سعادتها بعدد الفائزين الذي وصل إلى 150 فائزاً من الأطفال ذوي الإعاقة وأبناء وبنات الشهداء، إضافة إلى الجوائز التشجيعية العينية والمادية الأمر الذي يترك أثراً جميلاً في نفوس هؤلاء الأطفال المبدعين ويشعرهم بأهمية وجودهم في المجتمع وأن جهودهم تقدر وتثمن ولا تذهب هباءً، بهدف حثهم على تقديم أفضل ما لديهم وبذلك يكون الفرد منهم قد توجه إلى الطرق الثقافية والإبداعية في التعبير عن ذاته ما يجعل فكره أوسع ويمتلك قدرة على المحاكمة العقلية ليكونوا بناة المستقبل بالعلم والمعرفة.

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