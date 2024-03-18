فوزية المرعي تودع صالونها الأدبي في الرقة وترحل عن عمر ناهز 76 عاماً

الرقة-سانا

نعى اتحاد الكتاب العرب القاصة والأديبة والشاعرة ابنة مدينة الرقة فوزية المرعي، التي أطلق عليها الأديب الراحل عبد السلام العجيلي لقب أم الجديلة، وعرفت بهذا اللقب، بعد مسيرة أدبية وثقافية طويلة.

والأديبة من مواليد مدينة الرقة 1948 ، وتعتبر من رواد القصة في سورية وركناً من أركان القصة القصيرة في محافظة الرقة، وبرعت بتوثيق الزي الرقاوي، وقدمت المرأة الرقاوية بأجمل صورها.

واعتبر منير الحافظ أمين سر اتحاد الكتاب العرب بالرقة أن الراحلة صاحبة تجربة أدبية ونظرة عميقة، فلها بصمتها الخاصة، والموت غيب جسدها، بيد أنه لم يغيب روحها وأدبها الرفيع.

والأديبة الراحلة هي صاحبة أول منتدى ثقافي، أسسته في مدينة الرقة عام 2005 ، وكان إنجازاً يعكس حلمها الذي رافقها منذ زمن.

وبدأت الكتابة متأخرة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ولها مؤلفات عديدة في القصة القصيرة والشعر والرواية والأبحاث والمخطوطات.

محمد الفرج

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