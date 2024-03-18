وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء تدهور مركبة على طريق مطار دمشق

دمشق-سانا

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون اليوم جراء تدهور مركبة نوع ميكرو باص على طريق مطار دمشق.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الحادث وقع بالقرب من الجسر الثالث نتيجة انفجار العجلة الأمامية للمركبة ما أدى لانقلابها على جانب الطريق ووفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين إصابات متفاوتة بينهم طفل.

وأشارت الوزارة إلى أن دوريات فرع مرور ريف دمشق وشرطة ناحية ببيلا حضرت إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفى وإسعاف المصابين إلى أحد مشافي دمشق وتمت إزالة آثار الحادث من المكان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency