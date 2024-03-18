(أثر الياسمين)… بازار في مدينة طرطوس دعماً لمرضى السرطان

طرطوس-سانا

افتتح اليوم بازار “أثر الياسمين” الذي تقيمه جمعية البتول للخدمات الإنسانية بالتعاون مع محافظة طرطوس ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وفعاليات مصرفية ومجتمعية دعما لمرضى السرطان، وذلك في فندق رويا ل إن بمدينة طرطوس.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة والصحة الدكتور هاني خضور لفت في تصريح لمراسلة سانا إلى أن ريع البازار الذي يستمر يومين يعود لدعم مرضى السرطان، مشيراً إلى التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والجمعيات التي تعنى بالشأن المجتمعي في هذا المجال.

بدورها بينت مديرة المشاريع في الجمعية حنين بركات أن 25 مشاركة في البازار يقدمن أعمالاً متنوعة من حلويات وأغذية صحية وإكسسوارات ومشغولات يدوية مختلفة.

وأضافت: إن فكرة البازار الذي يقام للمرة الأولى جاءت بعد مرور عام على وفاة ياسمين حسن إحدى كوادر الجمعية التي أصيبت بمرض السرطان لمدة ثلاث سنوات واستمرت بالعمل حتى آخر يوم من حياتها لتكون نموذجاً ويبقى أثرها حاضراً، آملة بإقامة البازار كل عام لتقدم الممكن لمرضى السرطان من دعم مادي ومعنوي.

ومن المشاركات رأت ريما معروف التي تعمل في مجال تصميم الحقائب من الأقمشة المختلفة كالجينز والخيش مع إدخال إضافات تجميلية عليها أن البازار له وقع خاص وغاية سامية كونه خطوة داعمة لمرضى السرطان، فيما اعتبرت شغف بركات التي تعمل كوكيل لشركة عسل في طرطوس أن موضوع البازار قائم على تقديم عمل إنساني أكثر من كونه ربحياً.

ليلى سلمان التي تعمل بفن الأميجرومي “ألعاب ودمى مصنوعة من خيطان الصوف أو القطن محشوة بحبيبات الديكرون”، قالت: إن دعم مرضى السرطان كان سبب مشاركتها ليساهم الجميع في إدخال البسمة أو تأمين دواء أو أي خدمة أخرى مهما كانت بسيطة وللقول للمرضى نحن معكم.

ورأت هناء عدس أن العمل المجتمعي المتكامل له سمة خاصة وفي شهر الخير لا بد من تجسيد هذا القول إلى أقصى حد ممكن، وكانت مشاركتها في البازار عبارة عن سلل وصوانٍ ومجسمات مصنوعة من مادتي الخيزران والخشب تتناسب مع الشهر الكريم على أمل بيع كل مشغولات ومنتجات البازار ليكون الجميع مشاركاً وداعماً لمرضى السرطان.

فاطمة حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency